Lorant 4. Lige düştü
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Werner Lorant, Avusturya 4. Lig takımlarından Hallein'in başına getirildi. Hallein'e 50 kilometre uzaklıkta yaşayan 68 yaşındaki teknik adamın teklifi düşünmeden kabul ettiği ve "Sevdiğim işi yeniden yapacağım" dediği ifade edildi. Lorant, F.Bahçe'nin, G.Saray'ı 6-0 yendiği maçta sarılacivertli takımın hocasıydı.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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