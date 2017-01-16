 Lorant 4. Lige düştü – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    Lorant 4. Lige düştü

    Lorant 4. Lige düştü
    'nin eski teknik direktörü , Avusturya 4. Lig takımlarından Hallein'in başına getirildi. Hallein'e 50 kilometre uzaklıkta yaşayan 68 yaşındaki teknik adamın teklifi düşünmeden kabul ettiği ve "Sevdiğim işi yeniden yapacağım" dediği ifade edildi. Lorant, F.Bahçe'nin, G.Saray'ı 6-0 yendiği maçta sarılacivertli takımın hocasıydı.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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