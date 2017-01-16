 Jose Sosa ‘istemedi’ iddiası – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    ‘istemedi’ iddiası

    Jose Sosa ‘istemedi’ iddiası
    Avrupa'nın önde gelen internet sitelerinden olan Sky Sport, F.Bahçe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızı Sosa'ya sezon sonuna kadar 2.5 milyon Euro önerdiğini ancak Arjantinli yıldızın bu teklifi kabul etmediğini duyurdu. Sosa'ya ilginin devam ettiği de belirtildi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:17
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