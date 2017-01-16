‘Hakemleri de yenmemiz lazım’
Sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Volkan Demirel dünkü maçtan sonra hakeme yüklendi. Volkan, "Kayseri, Alanya ve bu maç, Bursa ve Beşiktaş'ı saymazsak 6 puana mal oldu. Ligin son sırasında olan takımlara karşı böyle sonuçlar alıyoruz. Hem hakemi, hem rakip takımı hem gereken herkesi yenelim ki şampiyon olalım. Bizim bizden başka dostumuz yok" dedi.
- 16 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Berkay Hayırlı olsun
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fenerli sen aziz yıldırımı baştan sona dinlememişsin belli başta adanayı tebrik edip kötü oynadık diyor zaten
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