‘Hakemleri de yenmemiz lazım’

Sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Volkan Demirel dünkü maçtan sonra hakeme yüklendi. Volkan, "Kayseri, Alanya ve bu maç, Bursa ve Beşiktaş'ı saymazsak 6 puana mal oldu. Ligin son sırasında olan takımlara karşı böyle sonuçlar alıyoruz. Hem hakemi, hem rakip takımı hem gereken herkesi yenelim ki şampiyon olalım. Bizim bizden başka dostumuz yok" dedi.