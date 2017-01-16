 ‘Hakemleri de yenmemiz lazım’ – Fotomaç – 16 Ocak 2017
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    16 Ocak 2017, Pazartesi
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    ‘Hakemleri de yenmemiz lazım’

    ‘Hakemleri de yenmemiz lazım’
    Sarı-lacivertli ekibin file bekçisi Volkan Demirel dünkü maçtan sonra hakeme yüklendi. Volkan, "Kayseri, Alanya ve bu maç, Bursa ve Beşiktaş'ı saymazsak 6 puana mal oldu. Ligin son sırasında olan takımlara karşı böyle sonuçlar alıyoruz. Hem hakemi, hem rakip takımı hem gereken herkesi yenelim ki şampiyon olalım. Bizim bizden başka dostumuz yok" dedi.
    1. 16 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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