Fenerbahçe maçında penaltı itirazı

Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan ve hakem Serkan Çınar'ın düdük çaldığı maçın 17. dakikasında kritik bir pozisyon yaşandı. Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Serkan Çınar devam dedi. Altıpas üzerinde Adanaspor savunmasından Josef de Souza'nın bileğine yapılan müdahale sonrası Brezilyalı oyuncu yerde kaldı. Teknik direktör Dick Advocaat ve sarı-lacivertli tribünler uzun süre itirazda bulundu ancak oyun devam etti.Tartışma yaratan pozisyonunu eski hakem Muhittin Boşat değerlendirdi. Sosyal medya üzerinden görüşünü paylaşan Boşat, "Serkan Çınar, Fenerbahçe'nin net bir penaltısını vermedi" dedi.