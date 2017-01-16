Aziz Yıldırım: Türkiye'de hakem terörü var

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor maçının ardından hakemlere ve Türkiye Futbol Federasyonu'na patladı. Yıldırım'dan salvolarından satırbaşları şöyle: "Adanaspor'u tebrik ediyorum. Hak ettikleri puanı aldılar. İyi de futbol oynadılar. Bizim takım iyi oynamadı. Sadece 2-3 kişi mücadele etti. Böyle profesyonellik olmaz. Seyirci bu soğukta geliyor, duysunlar beni. Öncelikle bunu söylemek istiyorum.



HİÇBİRİ CEZA ALMIYOR

Hakemlere para verilsin diye destek veren başkandım. Kafaları rahat olsun, onlar da sahada mutlu maç idare etsin. Şimdi bakıyoruz hiçbir hakem ceza almıyor. Eskiden hakemler ceza alırdı. Daha 17'nci dakikada penaltı var. Bunu vermeyip maçın kaderi ile oynuyorsunuz. Bütün emekler boşa gidiyor. Dün Aykut (Kocaman) hoca, bugün Ümit (Özat) hoca konuşuyor. Yanlış mı? Hepsi doğru konuşuyor. Sadece 2-3 takıma hata olmuyor. Bakın bu stat dolu olsaydı insanlar sahaya inerdi. Sayın Cumhurbaşkanı ve tüm siyasileri göreve çağırıyorum, bu işe el atsınlar.



PARALARI YİYORLAR

Türk futbolunda hakem terörü var. Bu ülkede sayın Cumhurbaşkanı ve başbakanı bile tenkit edebiliyorsun. Ancak Federasyon'la ilgili konuşunca hemen ceza. Sayın başbakanın maaşı 25 bin TL. Federasyonda kaç kişi 25 bin alıyor, açıklasınlar. Paranın üstüne oturmuşlar, yiyorlar. Federasyon başkanına bir şey söylendiği zaman sopa ellerinde ceza veriyorlar. Tehlike görüyorum. Birlik beraberlik için ses çıkartmıyoruz. Ama Federasyon onlara bir şey yapmıyor. Bakın Türk futbolu 10 sene sonra bu durumdan kurtulamaz. Böyle düzen olmaz. Oyuncu yetişmiyor. Adanasporlu oyuncular bugün yerden kalkmıyor. Konyaspor maçında Mete Kalkavan'ın hali neydi öyle ya? Sürekli tiyatro var. Bizim maçta Adanaspor kalecisi zaman geçiriyor. Hakem kararlarında istikrar olacak. Kural ne diyorsa onu yapacaksın. Bütün kulüpleri toplayacaksın.



ÇÜRÜKLER TEMİZLENSİN

Herkes fikrini söyleyecek. Çürük elma varsa temizlenecek. Hasan Doğan zamanında böyle yaptı. Sahaya çıkan bütün hakemlerin kafasında bir şey var. Hakem penaltı pozisyonu için görmedim demiş. Görmüyorsan hakemliği bırak o zaman. Bakın bugün 2-2 bitsin diye herşeyi yaptı."



EKİCİ'YE BİZ TALİP OLMADIK

"Mehmet Ekici'ye biz talip olmadık. Kendisi Galatasaray ile görüşmeler yapıyormuş. Trabzonspor'dan bize Fenerbahçe eğer istiyorsa görüşelim diye haber geldi. Tamam dedik. İki ay önce bizden Aatıf ve Fernandao'yu istediler. Biz ikisini de veremeyeceğimizi ifade ettik. Hoca ile konuştuk. Aatıf ile takas olursa verebilirsiniz dedi. Aatıf+500 bin euro vereceğimizi söyledik. Aatıf'a gitmek istersen takas yapacağız dedik. O gitmek istemediğini söyledi. Hocaya sorduk. O da gönderin gelsin dedi. Son olarak 2 milyon euro ödeme yapalım dedik. Onlar 'hayır' diyorlar."



ETO'O İÇİN DEVREYE GİRMEDİK

"Beşiktaş sanıyor ki Eto'o konusuna biz girdik. Öyle bir şey yok. Bize sordular. Hayır öyle düşüncemiz yok dedim. Sonra Antalyaspor Başkanı ile konuşmadım. Aatıf transferi için aradılar sadece. Siz Aatıf ile konuşuyorsunuz, beynini yıkıyorsunuz diye sitem ettim. Siz de Beşiktaş'a Eto'o konusunda sitem ettiğiniz konuyu bize yapıyorsunuz dedim. Olay bu yanı."