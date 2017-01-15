 Zico gönderildi – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Zico gönderildi

    Zico gönderildi
    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü 'nun Hindistan'ın takımındaki görevine son verildi. Hint temsilcisi "Saygımız sonsuz" ifadelerini kullanarak Brezilyalı çalıştırıcı ile yolların ayrıldığını duyurdu. Deneyimli hoca da kulübüne teşekkür etti.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
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