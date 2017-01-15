 F.Bahçe rakip tanımıyor – Fotomaç – 15 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    F.Bahçe rakip tanımıyor

    F.Bahçe rakip tanımıyor
    Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün Botaş'ı konuk eden F.Bahçe, salondan 64-60 galip ayrıldı, sahasındaki 5. maçı da kazandı. Günün diğer sonuçları şöyle: Osmaniye-G.Saray: 63- 96, AGÜ-İstanbul Üni.: 77-66, Aski-Y.Doğu: 76- 89, Mersin-Doğuş Hastanesi: 67-64.
    1. 15 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:55
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