F.Bahçe rakip tanımıyor

Kadınlar Basketbol Ligi'nde dün Botaş'ı konuk eden F.Bahçe, salondan 64-60 galip ayrıldı, sahasındaki 5. maçı da kazandı. Günün diğer sonuçları şöyle: Osmaniye-G.Saray: 63- 96, AGÜ-İstanbul Üni.: 77-66, Aski-Y.Doğu: 76- 89, Mersin-Doğuş Hastanesi: 67-64.