 Lefter’i anıyoruz – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Lefter’i anıyoruz

    Lefter’i anıyoruz
    Türk futbolu ve F.Bahçe'nin unutulmaz ismi vefatının 5. yılında kabri başında anılacak. 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitiren efsane isim için Büyükada'daki kabri başında anma töreni düzenlenecek. Yakınları ve sevenleri 11.30'daki törene katılacak.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:15
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