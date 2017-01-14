F.Bahçe sayesinde

Sow, 18 ay sonra milli takıma çağrılmasıyla ilgili olarak, “Ben hep aynıydım. F.Bahçe’ye transfer olunca hoca beni yeniden takıma çağırdı” diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusu Moussa Sow, Afrika Uluslar Kupası öncesinde fifa.com'a röportaj verdi. Röveşata golleri sorulan Sow, buna "Bunun bir sırrı yok, içgüdüsel bir şey. Eğer deneyebileceğimi hissediyorsam, deniyorum. Ama olağanüstü bir vuruş tekniği olarak röveşatalara karşı bir zaafım olduğu doğru" yanıtını verdi. 30 yaşındaki Senegalli futbolcu, 18 ay sonra yeniden milli takıma çağrılması için ise ilginç sözler etti: "Yıllardır aynı form grafiğine sahibim. Teknik direktör, Fenerbahçe'ye transfer olunca beni yeniden takıma çağırdı. Hepsi bu. Ben aynıyım, saha içinde ya da dışında hiç değişmedim."