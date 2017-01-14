 Aatıf: Kendimi kanıtlayacağım – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    Aatıf: Kendimi kanıtlayacağım

    Aatıf: Kendimi kanıtlayacağım
    Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a gitmeyi reddedince kadro dışı bırakılıp ardından affedilen Aatıf, "Ben Fenerbahçe'de kalmak istiyorum" dedi. Faslı futbolcu, "Buraya büyük hayallerle geldim. Görev aldığım maçlarda da kötü oynadığımı düşünmüyorum. Mutlaka kendimi kanıtlayacağım" açıklamasını yaptı.
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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