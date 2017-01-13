Wiel, Hull City’ye çok yakın
Hull City’nin hocası Marco Silva, Hollandalı yıldızı istediklerini duyurdu, “Görüşmelerimiz devam ediyor” açıklamasını yaptı
Fenerbahçe; Marsilya ve Al Wahda'ya gideceği iddiaları balon çıkan Gregory Van der Wiel'den kurtulmaya bu kez çok yakın... Portekiz basını, Hull City'nin yeni teknik direktörü Marco Silva'nın, Hollandalı sağ beki takımında görmek istediğini duyurdu Haberde, Premier Lig sonuncusunun Wiel'i kiralamak için sarı lacivertli kulüple görüşmelere başladığı kaydedildi.
İddiaları doğrulayan Silva, "Gregory van der Wiel'in transferi için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Haberin detayında, Sporting Lizbon'un da Joao Pereira'nın Trabzonspor'a transfer olması sonrası Van der Wiel'ı transfer etmek istediği ve 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
İddiaları doğrulayan Silva, "Gregory van der Wiel'in transferi için görüşmelerimiz devam ediyor" dedi. Haberin detayında, Sporting Lizbon'un da Joao Pereira'nın Trabzonspor'a transfer olması sonrası Van der Wiel'ı transfer etmek istediği ve 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.
- 13 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:59
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- G.Saray'ın gözdesi imzayı attı
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA Gs ın acaba bu adamı alabileceğine hiç inanan varmı.Azıcık iş ciddiye binse 2. İbrahimoviç vakası olurdu.
- Fenerbahçe, Galatasaray'a fark attı
Toplam 20
Yorum
metin dolunay haaaaaaaaa ahrikaısn fotomaç tarihe geçecke bir şey bu gs geçmiş peh
- Maicon operasyonu
Toplam 6
Yorum
yasin maicon hani gelse ...çok flahs transfer olur...mütmiş biroyuncu level atlatır...
Wiel, Hull City’ye çok yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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