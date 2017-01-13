Ozan: Açım aç!

ADVOCAAT, Antalya kampında Ozan, Alper ve Salih'e özel bir çalışma ve rejim programı uyguladı. Üç futbolcu da takım çalışmalarının yanı sıra ekstra idmanlar yaptı, özel menülerle beslendi. Fazla kilolarıyla başı dertte olan ve Antalya'da yiyip içtiklerine kısıtlama getirilen Ozan'ın sürekli "Açım... Açım..." diyerek sızlandığı öğrenildi.