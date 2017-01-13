 Karavayev Adana’ya karşı 11’de – Fotomaç – 13 Ocak 2017
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    13 Ocak 2017, Cuma
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    Adana’ya karşı 11’de

    Karavayev Adana’ya karşı 11’de
    Oynadığı iki hazırlık maçında 1 gol atıp 2 de asist gerçekleştirerek şimdiden göze giren yeni transfer , sarı-lacivertli ekibin Pazar günü Kadıköy'de oynayacağı lig maçında büyük ihtimalle ilk 11'de sahaya çıkacak.

    KJAER'E YOĞUN TEDAVİ UYGULANIYOR
    Advocaat'ın, Volkan Şen'in sakat, Moussa Sow'un Afrika Kupası nedeniyle milli takımında olması nedeniyle forvetin sağında Ukraynalı futbolcuya şans vereceği öğrenildi. Lens ise solda görev yapacak. Hafif sakatlığı bulunan Kjaer ise maça yetiştirilmeye çalışılıyor.
    1. 13 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
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