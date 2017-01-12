Vitor hakim karşısında
Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Olympiakos'u çalıştırdığı dönemde yarıda kalan AEK maçındaki olaylar nedeniyle hakim karşısına çıkacak. Tribünlere el kol hareketleri yapan Portekizli çalıştırıcı 9 bin euro para cezası almıştı. Deneyimli teknik direktör, Kanarya'dan ayrıldıktan sonra Alman 2. Lig ekibi 1860 Münih'in yolunu tutmuştu.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Vitor hakim karşısında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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