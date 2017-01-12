 Vitor hakim karşısında – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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HEPSİ
    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Vitor hakim karşısında

    Vitor hakim karşısında
    'nin eski hocası Vitor Pereira, 'u çalıştırdığı dönemde yarıda kalan AEK maçındaki olaylar nedeniyle hakim karşısına çıkacak. Tribünlere el kol hareketleri yapan Portekizli çalıştırıcı 9 bin euro para cezası almıştı. Deneyimli teknik direktör, Kanarya'dan ayrıldıktan sonra Alman 2. Lig ekibi 1860 Münih'in yolunu tutmuştu.
    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:32
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