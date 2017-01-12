F.Bahçe'nin kupası çalındı!

"Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz" diye bağıran Halit Şahin, başıyla cam muhafazayı kırıp kupalardan birini aldıktan sonra kaçarken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Trabzonlu Halit Şahin gözaltına alındı



Görgü tanıkları Halit Şahin'in camı kırdığı sırada "Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz" diye bağırdığını söyledi. Trabzon'da yaşadığı öğrenilen Halit Şahin polis tarafından gözaltına alındı.



BAŞIYLA CAMI KIRDI

Edinilen bilgiye göre olay saat 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.



KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı. "







TADİLAT VAR" TABELASI

Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.

FENERBAHÇE'DEN KUPA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Müzesi'nde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.



Sarı lacivertli kulüp de olayla ilgili şu bilgiyi verdi; "Sabah saatlerinde bir şahıs ziyarete açık olan müzeye giriyor. Müzede bir tur atıp 2010-2011 sezonu şampiyonluk kupamızın olduğu bölmeye gidiyor. Camı zorlayıp kırılmasını sağlıyor ve kupayı alırken stat güvenliği tarafından tespit edilerek gerekli adli işlemler için resmi güvenlik birimlerine teslim ediliyor."