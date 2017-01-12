 Fenerbahçe deplasmanda kayıp – Fotomaç – 12 Ocak 2017
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    12 Ocak 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe deplasmanda kayıp

    Fenerbahçe deplasmanda kayıp

    Euroleague'de Fenerbahçe deplasmanda Kızılyıldız'a 75-73 mağlup oldu.

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    1. 12 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:41
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