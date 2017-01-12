Barış radarda
F.Bahçe'nin, Hoffenheim'da A takıma yükselmeyi başaran Barış Atik'i radarına aldığı bildirildi. A2 takımında 16 maçta 10 gol ve 5 asistle oynayan 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunun geleceğinin çok parlak olduğu raporuyla menajerler tarafından kulübe önerildiği, sarı-lacivertlilerin de Barış'ı izlemeye aldığı dile getirildi.
- 12 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Laz53 Çok doğru bir bakış buna hırsızlık denmez kendinin olanını almaya gitmiş
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Bence Bence gerekli Transfer PTT 1 Lig yada Türkiyenin 3 Lig düsmek
- "O kupa zaten çalınmamış mıydı?"
Toplam 14
Yorum
Haklı dava Ya nasıl bir mantık seninkisi bidaha çalısıp şampiyon olmamız gerekeni söylüyorsun eyv da biz o yılı konusuyoruz nasıl savunabiliyorsunuz
Barış radarda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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