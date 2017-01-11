Vazgeçmek yok!
Dinamo Kiev, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık vermeyi kabul etmeyip 10 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Görüşmeler tıkandı. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonlu yeni bir teklif sunacak.
BEŞİKTAŞ'A GOL ATMIŞTI
Fenerbahçe, bu gelişmeye rağmen Sergiy Sydorchuk'tan vazgeçmedi. Yönetimin, teknik direktör Dick Advocaat'ın çok istediği 1.89 boyundaki oyuncu için Dinamo Kiev'e satın alma opsiyonlu yeni bir teklif sunacağı öğrenildi. Sydorchuk, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup son maçında Beşiktaş'a karşı oynamış, 1 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.
DEFANSI DA VAR HÜCUMU DA
Orta sahada her bölgede oynayabilme özelliğine sahip olan Sydorchuk, bu sezon Dinamo Kiev'de 24 resmi maçta 4 gol attı, 2 asist yaptı. Oyuncu, 16 kez Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giyip 2 gol attı.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
- Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Toplam 23
Yorum
Yapmaa Atıfa bonservis verilmedi
- ''Çabuk oyna hızlı çık''
Toplam 10
Yorum
SLoRd Uzun süreden beri ne yaptıgını bilen böyle bir hoca gelmemişti valla helal olsun kesinlikle uzun süre bu hoca ile çalışılmalı yönetim uyuma
- Fatih Tekke gerçekleri
Toplam 4
Yorum
Metın Gülhan Trabzonspor a gelirse Tolunay gibi şota gibi Ünal gibi hami gibi kendine yazık eder çünkü öz evladına acımayan ama yanal gibileri baştacı yapan bir anlayış var trabzonda ve o nedenle bitip tükenip yok olmaya yozlaşmaya mahkumdur Trabzon. Fotomaç yayınla bu gerçeği
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