 Van Persie Hollanda’ya gitti – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Van Persie Hollanda’ya gitti

    Van Persie Hollanda’ya gitti
    Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü , dedesinin rahatsızlığından dolayı dün takımın Antalya kampından ayrıldı. Teknik ekipten izin alıp apar topar Amsterdam'a giden Hollandalı futbolcunun dedesinin durumunun ağır olduğu, duruma göre dönüşünün değişeceği öğrenildi.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:11
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