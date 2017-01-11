 Hoca konuşuyor – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Hoca konuşuyor

    Hoca konuşuyor
    Teknik direktör , bugün saat 13.45'te kameraların karşısına geçerek yarın sona erecek kamp dönemi hakkında açıklamalarda bulunacak. Takımın genel kamp performansını değerlendirecek olan Hollandalı hoca, merak edilen sorulara yanıt vermenin yanı sıra transfer çalışmaları hakkında da bilgi paylaşacak.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:16
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