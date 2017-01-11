 Fener’in ikinci rakibi Partizani – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Fener’in ikinci rakibi Partizani

    Fener’in ikinci rakibi Partizani
    Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan , kamptaki ikinci hazırlık karşılaşmasını bugün Arnavutluk ekibi Partizani ile oynayacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadele teve2 kanalından yayınlanacak. Sarı-lacivertli takım, kampta oynadığı ilk maçta TFF 1. Lig temsilcisi Denizlispor'u 5-1 yenmişti.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:13
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