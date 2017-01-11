Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 17. hafta maçında yarın Sırbistan ekibi Kızılyıldız MTS ile deplasmanda karşılaşacak.
Geride kalan müsabakalarında 8 galibiyet ve 8 yenilgi alan Sırbistan temsilcisi ise 7. durumda bulunuyor.
Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.
- 11 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:15
- Aatıf affedildi kampa katıldı
Toplam 3
Yorum
ALEX boşta gezellin boş tayfası , seni başkan yapalım
- Bruma sözleşmeyi uzatıyor
Toplam 5
Yorum
gs bruma'ya gelene kadar kimler var kimler parayı hak ediyor mu diye sorulacak
- Rize’ye gitmek istiyor
Toplam 2
Yorum
........ JOSUE YE VERDİĞİNİZ PARAYI ZARAR ETMEDEN KURTARIN VE HEMEN GÖNDERİN HEMEN.
Fenerbahçe'nin rakibi Kızılyıldız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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