 Ekici savaşı! – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    Ekici savaşı!

    Ekici savaşı!

    F.Bahçe-Trabzon- arasındaki teklif yarışı nefes kesiyor. FOTOMAÇ yıldız futbolcuyla ilgili son durumu açıklıyor...

    Ara transferin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici'de her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor'un yıldızıyla günler önce el sıkışsa da, takasta kullanılmak istenen Aatıf'ın ikna edilememesi nedeniyle transfer bir türlü gerçekleşmedi. Başarılı orta saha oyuncusu için Beşiktaş da yeniden ve daha kararlı bir şekilde devreye girdi ve Trabzon'a ilginç bir teklif sundu.

    , Trabzon'a "Mehmet Ekici'yi biz alalım ama sezon sonuna kadar sizde forma giysin" dedi. Beşiktaş ayrıca, Veli ve Olcay'ı sezon sonuna dek bedelsiz olarak Trabzon'a kiralık vermeye de hazır. F.Bahçe ise Mehmet Ekici'yi sadece parayla satın alma formülüne daha ciddi bakmaya başladı. Son olarak Alper Potuk ismi de takasta ortaya atıldı. Ancak bu zayıf bir olasılık olarak gösteriliyor.

    Trabzon cephesinde ise soğukkanlı bir bekleyiş hakim. Başkan Muharrem Usta, "Kulübümüzün çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Mehmet bizim oyuncumuz ve bizimle birlikte çalışmalarına devam ediyor" dedi. Bu arada transferin kilit ismi Aatıf, Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadarki bütün parasını vermesi halinde Trabzon'a gideceğini söyledi. Aatıf'ın gönlünün Antalyaspor'da olduğu da belirtiliyor.

    'BEŞİKTAŞ'LA GÖRÜŞÜYORUZ'
    Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, Mehmet Ekici konusunda şunları söyledi: " için ile anlaşmıştık, Aatıf'ın takası kabul etmemesi bu transferi öteledi. Beşiktaş ile de görüşüyoruz. İlk planda Tolgay Arslan'ı talep ettik ama Beşiktaş onu vermiyor. Kerim ve Olcay gündemimize geldi. Kerim'de anlaşma sağlanamadı. Olcay'ı ise bütün haklarıyla istiyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor."
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:32
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