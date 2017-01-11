 8. hafta heyecanı – Fotomaç – 11 Ocak 2017
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    11 Ocak 2017, Çarşamba
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    8. hafta heyecanı

    8. hafta heyecanı
    Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu 8. hafta maçında bugün İtalyan ekibi Famila Schio ile kapışacak. Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de start alacak. Grupta oynadığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 13 puanla 2. sırada bulunuyor.
    1. 11 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:15
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