 Sancak uğurlandı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Sancak uğurlandı

    Sancak uğurlandı
    'nin kurucularından Elkatipzade Mustafa Efendi'nin kızı olan dün son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Erenköy Galip Paşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Merhumeye bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz" denildi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:29
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