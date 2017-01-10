Parasını verir alırız!
Sarı-lacivertli kulüp, yılan hikayesine dönen Mehmet Ekici transferinden vazgeçmiyor.
Ekici'ye karşılık Aatıf + para konusunda Trabzon'la anlaşan Fenerbahçe, Fas'lı yıldızın bir türlü ikna olmaması üzerine transferi hâlâ gerçekleştiremedi. Ancak yöneticiler "Mehmet Ekici'yi öyle ya da böyle alacağız. Gerekirse Aatıf'ı takasta kullanmadan, sadece para vererek Mehmet'i transfer edeceğiz" dedi.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 00:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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