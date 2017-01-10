 Parasını verir alırız! – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Parasını verir alırız!

    Parasını verir alırız!

    Sarı-lacivertli kulüp, yılan hikayesine dönen transferinden vazgeçmiyor.

    Ekici'ye karşılık Aatıf + para konusunda Trabzon'la anlaşan Fenerbahçe, Fas'lı yıldızın bir türlü ikna olmaması üzerine transferi hâlâ gerçekleştiremedi. Ancak yöneticiler "'yi öyle ya da böyle alacağız. Gerekirse Aatıf'ı takasta kullanmadan, sadece para vererek Mehmet'i transfer edeceğiz" dedi.
    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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