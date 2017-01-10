Otelde çikolata nöbeti!
Fenerbahçe'nin kamp yaptığı otelde müşterilerin hizmetine sunulan çikolata standı, sarı-lacivertli futbolcuların uğrak yeri haline gelince, Dick Advocaat örneğine daha önce hiç rastlanmamış bir tedbiri hayata geçirdi. Sarı-lacivertli teknik direktör, kilo almasından korktuğu oyuncularının yasağa rağmen çikolataları midelerine indirmelerine devam etmesi üzerine standının başına adam dikti! Yasak işe yaradı.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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