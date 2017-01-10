Kardan Moussa
Fenerbahçe taraftarı yurdun dört bir yanına yağan karı fırsat bilip 'kardan adamlar' yapıyor. Ancak sarı-lacivertli taraftarların bazı kardan adamları Moussa Sow'dan örnek alındığı için ters! Artık neredeyse her mahallede röveşata yapan kardan adamlar görmek mümkün.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 20:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 16
Yorum
Fb hadi abim Sneijder_W. bilgi birikimlerinide al git.... Gese haberlerine hadi
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Yapmaa El ittifak ney nannnnn
- Galatasaray Suudi Arabistan'da dağıldı
Toplam 49
Yorum
Fb gscikler adam haklı dağılın kupanızın paslarını temizleyin
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