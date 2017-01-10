Aatıf Chahechouhe kampa katıldı
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'dan Mehmet Ekici transferinde takasta kullanmak istediği fakat bordo-mavili takıma gitmek istemeyen Aatıf Chahechouhe, sarı-lacivertlilerin Antalya kampına katıldı.
Mehmet Ekici transferi için yönetimin 'Ya Trabzonspor'a gidersin, ya da kadro dışı kalırsın' dediği Aatıf Chahechoue, Fenerbahçe kampının bitimine son 2 gün kala, Antalya'da takıma dahil oldu.
Fenerbahçe'nin sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna kattığı, ancak devre arasında Mehmet Ekici transferi için takasta kullanmak istediği Aatıf Chahechoue, sarı-lacivertli takımın Antalya kampına katıldı. Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan idareciler, Faslı futbolcuyu da takasta kullanmak istemişti. Ancak Trabzon'a gitmeyi reddeden ve yönetime rest çeken Aatıf Chahechoue, bu gelişme üzerine devre arası kamp kadrosuna alınmamıştı. Yönetimin, 'Ya Trabzon'a gidersin, ya da kadro dışı kalıp Dereağzı'nda çalışırsın' dediği Faslı futbolcu, bugün sürpriz bir şekilde Antalya kampına dahil oldu. Perşembe günü Antalya kampını noktalayacak olan Fenerbahçe'de, Aatıf Chahechoue'nun kampın bitimine 2 gün kala takıma dahil olması da kafalarda soru işareti bıraktı.
Ekici transferi yattı mı?
Aatıf Chahechoue'nun kamp kadrosuna dahil olmasıyla birlikte, sarı-lacivertlilerin bu futbolcuyla ikinci yarıda da yola devam edeceği konuşulurken, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici'nin transferinin ise gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyor.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 17:47
- Galatasaray'da izin günü
Toplam 11
Yorum
Hagi Cok kostularya yorulmuslardir yazik ben hayatimda bukadar kötü futbolcu toplulugu ve yönetim görmedim yazik günah taraftara ruhsuzlar ben selcugu takimimda kaptan olarak görmek istemiyorum.
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Toplam 14
Yorum
SELİM VR NASIL ACİZ BİR YÖNETİM OLDUGU HER AY YASİNİ KADRO DIŞI BIRAKIP TEKRAR AFFETMESİNDEN ANLAYABİLİYORUZ REZALET TEK KELİME İLE
- G.Saray'da flaş gelişme: Süresiz kadro dışı kalmıştı, affedildi!
Toplam 14
Yorum
murat ilknur adıyaman böyle kadro dışımı olur arkadaş disiplinsizse kovun gitsin yanına da sabriyi verin başkan ve kardeşide tabi böyle takım degil ev yönetilmez
Aatıf Chahechouhe kampa katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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