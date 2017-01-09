 Wiel’den çıt yok – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    Wiel’den çıt yok

    Wiel’den çıt yok

    Kadro dışı bırakılıp kendisine kulüp bulması istenen Gregory 'den hala bir ses yok.

    Hollandalı oyuncunun Arap ekipleriyle pazarlık yaptığı iddia edilse de Fenerbahçe'ye şu ana kadar bu yönde bir teklif gelmiş değil. Wiel'in, Fenerbahçe'de aldığı parayı garanti etmeyen hiçbir kulüple anlaşmaya yanaşmayacağını söylediği belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulüp ise oyuncudan kendisine ödenen imza parasını ödeyip bir an önce takımdan ayrılmasını istiyor.
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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