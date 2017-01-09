Wiel’den çıt yok
Kadro dışı bırakılıp kendisine kulüp bulması istenen Gregory van der Wiel'den hala bir ses yok.
Hollandalı oyuncunun Arap ekipleriyle pazarlık yaptığı iddia edilse de Fenerbahçe'ye şu ana kadar bu yönde bir teklif gelmiş değil. Wiel'in, Fenerbahçe'de aldığı parayı garanti etmeyen hiçbir kulüple anlaşmaya yanaşmayacağını söylediği belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulüp ise oyuncudan kendisine ödenen imza parasını ödeyip bir an önce takımdan ayrılmasını istiyor.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Wiel’den çıt yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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