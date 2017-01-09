Wiel’den çıt yok

Kadro dışı bırakılıp kendisine kulüp bulması istenen Gregory van der Wiel'den hala bir ses yok.

Hollandalı oyuncunun Arap ekipleriyle pazarlık yaptığı iddia edilse de Fenerbahçe'ye şu ana kadar bu yönde bir teklif gelmiş değil. Wiel'in, Fenerbahçe'de aldığı parayı garanti etmeyen hiçbir kulüple anlaşmaya yanaşmayacağını söylediği belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulüp ise oyuncudan kendisine ödenen imza parasını ödeyip bir an önce takımdan ayrılmasını istiyor.