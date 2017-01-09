Emeklilik bilmecesi
Feyenoord'da başarılı bir sezon geçiren eski Fenerbahçeli Kuyt, emekliliği hakkında konuştu.
36 yaşındaki yıldız, gelecek sezon futbola devam edip etmeyeceğiyle ilgili, "Buraya uzun yıllar oynamak için geldim. Seneye ne olacağını ben de bilmiyorum. Bekleyip göreceğiz" dedi. Kuyt'ın bu sezon 23 maçta 9 gol, 5 asisti var.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
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