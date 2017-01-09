Alper: Kalede bile oynarım!

Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Ekici'nin transferi sonrasında kulübeye gitmesi en muhtemel isim olan Alper Potuk, kendisine güveniyor...

Advocaat'ın içindeki cevheri keşfettiğini ve kendisine güvendiğini belirten Alper, "Diego transfer edildiğinde bile takımda kendime yer buldum, sol kanatta oynadım. Mehmet'in gelişi de beni engellemez. Gerekirse kaleye geçerim, yine oynarım" diye konuştu.