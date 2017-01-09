Alper: Kalede bile oynarım!
Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Ekici'nin transferi sonrasında kulübeye gitmesi en muhtemel isim olan Alper Potuk, kendisine güveniyor...
Advocaat'ın içindeki cevheri keşfettiğini ve kendisine güvendiğini belirten Alper, "Diego transfer edildiğinde bile takımda kendime yer buldum, sol kanatta oynadım. Mehmet'in gelişi de beni engellemez. Gerekirse kaleye geçerim, yine oynarım" diye konuştu.
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Alper: Kalede bile oynarım! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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