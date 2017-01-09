Advocaat’a açık çek
Hollandalı teknik direktörle ‘yola devam’ kararı alan Fenerbahçe yönetimi, teklifini de sundu: “İstediğin kadar kontrat yapmaya hazırız. Rakamı da sen yaz”
Ara transferde kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dick Advocaat'la sözleşme uzatma konusunda ilk somut adımını da attı. Sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı çalıştırıcı ile yaptığı görüşmede, "Sizinle ve ekibinizle gelecek yıllarda da devam etmek istiyoruz. İster bir yıl, ister iki yıl, isterseniz daha fazla... Ne kadar isterseniz o kadarlık kontrat yaparız" teklifi sunduğu belirtildi. Açık çek sunulan Advocaat'ın teklife olumlu baktığı ancak kararı sezon sonuna bıraktığı öğrenildi.
Emre BOL
Emre BOL
- 09 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:09
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
1907 seni tanımak istiyorum yiğidim ara beni
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
fanasis kardeş madem galatasaraylısın niye sürekli Fener haberlerinde dolaşıp kötü yorumlar yapıyorsun. Ne sıkıntın var söyle halledelim
- Fenerbahçe'de şok sakatlık
Toplam 8
Yorum
kanarya yorumlara bakıyorum da birçok kişide bir sevinç bir mutluluk var.Lütfen sakatlanan oyuncunun önce insan olduğunu unutmayalım.
Advocaat’a açık çek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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