 Advocaat’a açık çek – Fotomaç – 09 Ocak 2017
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    09 Ocak 2017, Pazartesi
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    ’a açık çek

    Advocaat’a açık çek

    Hollandalı teknik direktörle ‘yola devam’ kararı alan Fenerbahçe yönetimi, teklifini de sundu: “İstediğin kadar kontrat yapmaya hazırız. Rakamı da sen yaz”

    Ara transferde kadroyu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Dick Advocaat'la sözleşme uzatma konusunda ilk somut adımını da attı. Sarı-lacivertli yönetimin, Hollandalı çalıştırıcı ile yaptığı görüşmede, "Sizinle ve ekibinizle gelecek yıllarda da devam etmek istiyoruz. İster bir yıl, ister iki yıl, isterseniz daha fazla... Ne kadar isterseniz o kadarlık kontrat yaparız" teklifi sunduğu belirtildi. Açık çek sunulan 'ın teklife olumlu baktığı ancak kararı sezon sonuna bıraktığı öğrenildi.

    Emre BOL
    1. 09 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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