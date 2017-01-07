Fenerbahçe 'dayanıklılık' testinden geçti
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdüren Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde dayanıklılık testinden geçti.
Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen test 11.00'de başladı ve 2 ayrı grup halinde yapıldı. Bu arada kaleciler, takımdan ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.
- 07 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:01
- ‘Eto’o beni de motive eder’
Toplam 4
Yorum
hattrick Daha da motive olurum ne demek Cenk ? Daha da motive olma durumun vardı da neden esirgedin bu takımdan . Açıklamaya bakar mısınız kendi kendini ihbar eden ve yeterince motive olmadığını ilan eden açıklama . Nerede tam motive olacaksan biz zahmet çek git git oraya hak etmediğin bu takıma bir faydan dokunsun .
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 11
Yorum
Acemiler İkinci yarı başlayıp başarısız olunca söyleseydiniz bari Adamda istek hirsmi kalır oyuncular zaten adam yerine koymuyor şimdi nasıl olsa gidecek diye takmaz bile Sanki şampiyonluk gitmiş gibi beyanat veriyor
- Lukas Podolski takımdan ayrı çalıştı
Toplam 1
Yorum
Aslan gitsin artik CIN'DE calissin
Fenerbahçe 'dayanıklılık' testinden geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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