 Fenerbahçe 'dayanıklılık' testinden geçti – Fotomaç – 07 Ocak 2017
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    07 Ocak 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe 'dayanıklılık' testinden geçti

    Fenerbahçe 'dayanıklılık' testinden geçti

    İkinci yarı hazırlıklarını Antalya kampıyla sürdüren Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde dayanıklılık testinden geçti.

    Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen test 11.00'de başladı ve 2 ayrı grup halinde yapıldı. Bu arada kaleciler, takımdan ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.

    Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 07 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:01
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