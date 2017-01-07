Fenerbahçe 'dayanıklılık' testinden geçti

Teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen test 11.00'de başladı ve 2 ayrı grup halinde yapıldı. Bu arada kaleciler, takımdan ayrı çalışmalar gerçekleştirdi.



Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.