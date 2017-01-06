Wiel’den müjde var
Hollanda basını, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan sorunlu futbolcunun, Al Wahda takımı ile “1.5 yıllık kiralık sözleşme” karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu.
28 yaşındaki futbolcunun, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda ile anlaştığı ileri sürüldü. Görüşmenin başkent Abu Dabi'de yapıldığı, anlaşmanın ise 1.5 yıllık ve kiralık olacağının altı çizildi. Tatilin Dubai'de yapan Van der Wiel'in, dönüşte Fenerbahçe yönetimini bilgilendireceği, onay çıkması halinde Al Wahda'nın yolunu tutacağı kaydedildi.
SPORTİNG İDDİASI
Bu arada Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, Sporting Lizbon'un Trabzonspor'a giden Joao Pereira'nın boşluğunu doldurmak için Gregory van der Wiel ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertli yönetim, disiplin sorunu nedeniyle kadro dışı bırakılan tecrübeli sağ beke bonservis bedeli ödemezken, 2.5 milyon euro imza parası verdiği iddia edilmişti.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:37
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
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