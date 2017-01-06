 Wiel’den müjde var – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    Wiel’den müjde var

    Wiel’den müjde var

    Hollanda basını, ’de kadro dışı bırakılan sorunlu futbolcunun, Al Wahda takımı ile “1.5 yıllık kiralık sözleşme” karşılığında anlaşmaya vardığını duyurdu.

    Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Dick Advocaat'ın raporu ile kadro dışı bırakılıp kendisine kulüp bulması istenen Gregory van der Wiel için Hollanda basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

    28 yaşındaki futbolcunun, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda ile anlaştığı ileri sürüldü. Görüşmenin başkent Abu Dabi'de yapıldığı, anlaşmanın ise 1.5 yıllık ve kiralık olacağının altı çizildi. Tatilin Dubai'de yapan Van der Wiel'in, dönüşte yönetimini bilgilendireceği, onay çıkması halinde Al Wahda'nın yolunu tutacağı kaydedildi.

    SPORTİNG İDDİASI
    Bu arada Portekiz'de yayın yapan O Jogo gazetesi, Sporting Lizbon'un Trabzonspor'a giden Joao Pereira'nın boşluğunu doldurmak için ile ilgilendiğini yazdı. Sarı-lacivertli yönetim, disiplin sorunu nedeniyle kadro dışı bırakılan tecrübeli sağ beke bonservis bedeli ödemezken, 2.5 milyon euro imza parası verdiği iddia edilmişti.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:37
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