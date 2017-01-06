Mehmet Ekici Fener'de

Fenerbahçe, Mehmet Ekici transferinde mutlu sona ulaştı!



26 yaşındaki orta saha oyuncusuna karşılık Trabzonspor'a Aatif + 500 bin euro para verilmesinin düşünüldüğü fakat Faslı oyuncunun takımdan ayrılmak istememesi nedeniyle transferde prüz yaşandığı ve oyuncuyu ikna etme çabaları hız kazandığı belirtilmişti. Fenerbahçe'nin bugün açıklanan kamp kadrosunda Aatif'in yer almamasının ardından bu sorun da ortadan kalktığı öğrenildi ve Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye transferi kesinleşti.