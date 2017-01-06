Kalinic'in cezası belli oldu!

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, ligde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta hakemin üzerine yürüyen ve olumsuz ifadeler kullanan Nikola Kalinic'in 3 maç men ve 5 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş ile oynanan maçta taraftarlarının kötü tezahüratı gerekçesiyle 10 bin lira para cezası aldı.