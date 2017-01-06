 İsrail’de ezdi geçti – Fotomaç – 06 Ocak 2017
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    06 Ocak 2017, Cuma
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    İsrail’de ezdi geçti

    İsrail’de ezdi geçti
    Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında , İsrail temsilcisi 'yi deplasmanda 3-0 yendi. Müthiş bir oyun ortaya koyan Kanarya; 22-25, 17-25 ve 18-25'lik setlerle rakibi karşısından galibiyetle ayrıldı. CEV Kupası 16'lı finallerinde iki takım ekip rövanş mücadelesi, 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:21
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