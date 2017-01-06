''Heyecandan ölecektim''
Sarı-lacivertli formayla ilk pozunu veren Ukraynalı futbolcu, mutluluğunu tarif etmekte zorlandı. “Menajerim bana ilk müjdeyi verdiğinde inanamadım ve resmi evrakı görmek istedim. Çok heyecanlandım, kalp atışlarım hızlandı” dedi...
BENİM İÇİN BÜYÜK AŞAMA
Hayli heyecanlı görünen 24 yaşındaki futbolcu, imza sonrası FB TV'ye yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi. Karavayev, kariyerinde büyük bir aşama kaydettiğini belirtirken, "Transferimi duyup ardından menajerime bana geldiğinde, resmi evrakı görmek istedim. Onu gördükten sonra çok heyecanlandım. Adeta kalp atışlarım hızlandı. Çünkü Fenerbahçe çok büyük ve derin bir tarihi olan kulüp" dedi.
Fenerbahçe'ye transfer olmasında Dick Advocaat ve oyuncuların da etkili olduğunu belirten Karavayev, "Hepsini biliyoruz, dünya çapında bilinen oyuncular. Ayrıca internetten sürekli her şeyi takip edebiliyoruz. O hoca ve oyuncularla çalışabilmek benim için çok önemli ve değerli" ifadelerini kullandı.
DETAYLI SAĞLIK TARAMASINDAN GEÇİRİLDİ
Oleksandr Karavayev, imzayı atmadan önce Ulus Liv Hospital Hastanesi'nde sağlık taramasından geçirildi. Kan değerlerine bakılan, ardından solunum ve efor testinden geçen oyuncunun son olarak göz ve ortopedi muayeneleri yapıldı.
HASAN ALİ ÇOK AKILLI
Zorya ile Kadıköy'de oynadıkları maçın atmosferini unutamadığını söyleyen Karavayev, taraftarın çıkardığı gürültüden takım arkadaşlarını duyamadığını, uzun süre yumruk şovun etkisinde kaldığını söyledi. Ukraynalı kanat oyuncusu, o günkü maçta karşısında oynayan Hasan Ali'yi ise "Çok güçlü, mücadeleci ve akıllı" diye tanımladı.
MARİFETLERİ SAY SAY BİTMİYOR
56 kez Zorya Luhansk formasıyla sahaya çıkan ve 16 kez fileleri sarsan 1.73 boyundaki Oleksandr Karavayev, 4 kez Ukrayna Milli Takımı forması giydi. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmada 90'ar dakika oynadı. Asıl mevkii sağ açık olan ancak sağ bekte de görev yapabilen başarılı futbolcu, çabukluğu, hızı ve çalım yeteneği ile dikkat çekiyor. Etkili ortalarının yanı sıra golcülüğünü de konuşturuyor. Karavayev, tam da Hollandalı hoca Dick Advocaat'ın istediği türden bir kanat oyuncusu gibi duruyor.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:50
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
''Heyecandan ölecektim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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