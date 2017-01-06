Gizemli görüşme
Arap gazetesi Gulf News, Robin van Persie ve eşinin Al Ahli başkanı ve yöneticileriyle Dubai’de içeriği belirsiz bir görüşme yaptığını öne sürdü.
İKİ YILDIZIN YERİNE RvP
Bu gizemli görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, transfere yönelik şu önemli detay dikkat çekti; takımın önemli isimlerinden Lima'nın kontratının sezon sonu bitmesi ve golcü Gyan'ın da kiralıktan Çin'e geri dönecek olmasıyla, bu buluşma transfer görüşmesi olarak yorumlandı.
- 06 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:46
- Bruma için devrede
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Bakın görün 2 yıl sonra ya çine 50ye gider ya bir avrupa takımına 40 milyon euroya transfer olur tottenham dan
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
GFB Türkiye'nin En Büyük Klübüne Hoşgeldin MEHMET EKİCİ
- Ekici Fener'de!
Toplam 4
Yorum
dost mehmet hayırlı olsun kardes onumuzdeki sezon bası veya onumuzdeki devre arası senide takasta kullanırlar demedi deme fb orta saha cok istanbuldada alem cok inşallah beni yanıltırsın
Gizemli görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.