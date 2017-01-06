 Gizemli görüşme – Fotomaç – 06 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Ocak 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Gizemli görüşme

    Gizemli görüşme

    Arap gazetesi Gulf News, ve eşinin Al Ahli başkanı ve yöneticileriyle Dubai’de içeriği belirsiz bir görüşme yaptığını öne sürdü.

    'de için sürpriz transfer iddiası Arap Yarımadası'ndan geldi. BAE'den (Birleşik Arap Emirlikleri) yayın yapan Gulf News gazetesi, devre arası tatilini Dubai'de geçiren Hollandalı golcünün, Al Ahli takımının Başkanı Abdulla Saeed Al Naboodah ve yöneticilerle ünlü Burj El Arab'da bir araya geldiğini, görüşmeye Faslı eşi Bouchra'nın RvP'nin de katıldığını öne sürdü.

    İKİ YILDIZIN YERİNE RvP
    Bu gizemli görüşmenin içeriği hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamazken, transfere yönelik şu önemli detay dikkat çekti; takımın önemli isimlerinden Lima'nın kontratının sezon sonu bitmesi ve golcü Gyan'ın da kiralıktan Çin'e geri dönecek olmasıyla, bu buluşma transfer görüşmesi olarak yorumlandı.
    1. 06 Ocak 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gizemli görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.