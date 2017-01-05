Milli boksör Şennur Demir Fenerbahçe'de
Dünya ve Avrupa'da madalyalar kazanan milli boksör Şennur Demir, Fenerbahçe formasıyla ringlere çıkacak. Milli boksör Şennur: "Sportif kariyerimi Fenerbahçe'de tamamlamak istiyorum"
Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğü bulunan milli boksör Şennur Demir, Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Şennur Demir, yaptığı açıklamada, Bartın Üniversitesi Spor Kulübü'nden Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiğini söyledi.
Küçüklüğünden itibaren Fenerbahçe taraftarı olduğunu anlatan Şennur, "Fenerbahçe'de olmak hayalimdi. Şimdi bunu gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyorum. Sportif kariyerimi Fenerbahçe'de tamamlamak istiyorum. Fenerbahçeli Şennur olarak anılmak istiyorum." diye konuştu.
Şennur, hedeflerine Fenerbahçe sporcusu olarak ulaşmak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Fenerbahçe büyük bir kulüp. Başkan Aziz Yıldırım, futbolun yanı sıra diğer amatör branşlara da büyük önem veriyor. Bu ilgiliyle destek hedeflerime ve başarılara daha kolay ulaşmamı sağlayacak. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe sporcusu değilken bile bizlerin başarısı için zaten yardımcı oluyordu. Ben de artık Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele vereceğim."
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:02
- Sürpriz transfer hamlesi!
Toplam 3
Yorum
bjkli kariyeri cok iyi olan bir futbolcu yararli olacaktir, yanliz 6 aydir top oynamiyor hazir olmasi zaman alacaktir
- Aslan’ın kampı eksik başladı
Toplam 3
Yorum
gs li adamsın kardeşim ya keşke herkes senin gibi olsa
- ''Mutsuz ve düşünceli''
Toplam 12
Yorum
eşref kara ümit karan ergün pembe geçlerden alındı ayrıca cavcav da gs düşmanlığı var birde derki amcam gs de oynadı adam tam tilki
Milli boksör Şennur Demir Fenerbahçe'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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