‘Gaza’ gelmeyecek!

Disiplinli tavırlarıyla öne çıkan Dick Advocaat, bu kez de kampta gazlı içecek tüketilmesini yasakladı. Yasağı ihlal edene para cezası kesilecek.

F.Bahçe'de Advocaat yasakları devam ediyor. Disiplinli yapısıyla bilinen Hollandalı, devre arası kamp döneminde de bu tavrından vazgeçmeyecek. Daha önce takım yemeklerinde telefon kullanımını yasaklayan Advocaat, yarın başlayacak kampta da futbolcuların gazlı meşrubat içmesini yasakladı. Takımın kalacağı otelde, yemek masalarında ve futbolcuların odalarında gazlı meşrubatlar bulunmayacak. Bu tür içeceklerin kiloya neden olduğunu düşünen tecrübeli hoca, yasağa uyulmaması halinde para cezası uygulatacak.