Fenerbahçe Oleksandr Karavaiev resmen açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.

1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.

Oleksandr Karavaiev'e Fenerbahçe'ye "Hoşgeldin" diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

FENERBAHÇE FUTBOL AŞ.

Oleksandr Karavaiev Kimdir?

Oleksandr Karavaiev 2009 yılında Shakhtar Donetsk ile profesyonel sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu 2012-2014 yıllarında Sevastopol takımında kiralık olarak forma giydi. Karavaiev asıl çıkışını ise 2014 yılından beri kiralık olarak oynadığı Zorya Luhansk takımında gerçekleştirdi.

Orta sahada oynayan Karavaiev, Zorya'da özellikle sağ kanattaki performansıyla adından söz ettirdi. 56 kez Zorya Luhansk forması giyen ve 16 gol kaydeden 1.73 boyundaki futbolcu bu performansıyla Ukrayna Milli Takımı'na da seçildi. Oleksandr Karavaiev Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Zorya Luhansk'ın kilit oyuncularından biri olmayı başardı.