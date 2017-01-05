Fenerbahçe Oleksandr Karavaiev resmen açıkladı
Fenerbahçe, Oleksandr Karavaiev ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp kısa süre sonra transferi KAP'a da duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Oleksandr Karavaiev ile futbolcunun kendisi ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.
1992 doğumlu Ukraynalı futbolcu, sezon sonuna kadar Sarı Lacivertli forma ile mücadele edecek.
Oleksandr Karavaiev'e Fenerbahçe'ye "Hoşgeldin" diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.
FENERBAHÇE FUTBOL AŞ.
Oleksandr Karavaiev Kimdir?
Oleksandr Karavaiev 2009 yılında Shakhtar Donetsk ile profesyonel sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu 2012-2014 yıllarında Sevastopol takımında kiralık olarak forma giydi. Karavaiev asıl çıkışını ise 2014 yılından beri kiralık olarak oynadığı Zorya Luhansk takımında gerçekleştirdi.
Orta sahada oynayan Karavaiev, Zorya'da özellikle sağ kanattaki performansıyla adından söz ettirdi. 56 kez Zorya Luhansk forması giyen ve 16 gol kaydeden 1.73 boyundaki futbolcu bu performansıyla Ukrayna Milli Takımı'na da seçildi. Oleksandr Karavaiev Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Zorya Luhansk'ın kilit oyuncularından biri olmayı başardı.
Karavaiev, Avrupa Ligi'nde 6 maçta da 90'ar dakika forma giydi. Çabukluğu, hızı ve çalım yeteneği ile dikkat çeken Oleksandr Karavaiev, etkili ortalarının yanı sıra gol pozisyonlarına da giriyor."
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama ise şu şekilde:
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüz, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Oleksandr Karavaev ve kulübüyle sezon sonuna kadar oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Karavaev'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, çubuklu ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:28
- "Beşiktaş efendi bir kulüp"
Toplam 1
Yorum
Sneijder_W Öyle hakemler bize de denk gelse biz de efendi oluruz.
- Fener'e koşuyor!
Toplam 38
Yorum
fb arkadaş alacaksanız alında bizde rahatlayalım ne ekiciymiş bee sanki ronaldoyu alıyorlar bize sanırsın.ayrıca ben ekici tranferinde atıfın verilmesine son derece karşıyım.niye çünkü lig uzun bir maraton bunun.kupada finale kadar yolu var atıf gibi iyi topcular bu takımın.kadro zenginlğidir.alacaksanız ekiciyi sezon içinde bir ön anlaşma yaparsınız.çünkü bunun örnekleri avrupada var.sezon bitincede tıpış tıpış gelir.yok atıfı verelim üstünede bilmem ne kadar para verelim.yok artık .
- Rakip Al-Ettifaq
Toplam 1
Yorum
Aslan bakarsin SABRIYI orada birakirlar
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