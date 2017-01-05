 Fenerbahçe, Antalya'ya gidecek – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe, Antalya'ya gidecek

    Fenerbahçe, Antalya'ya gidecek

    Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir haftalık devre arası tatili bitti.

    Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 29 Aralık'ta oynanan maçta Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli futbolcular, bu maçın ardından izine çıkmıştı.

    Teknik direktör Dick Advocaat tarafından 1 hafta izin verilen futbolcular, (yarın) 6 Ocak 2017'de İstanbul'da toplanacak. Devre arası kampı için aynı gün Antalya'ya hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk antrenmanını da akşam saatlerinde burada gerçekleştirecek.

    Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek.

    ÖNCE GO AHEAD EAGLES ARDINDAN PARTİZAN TIRAN İLE OYNAYACAKLAR

    Sarı-Lacivertli takım 6 günlük kamp döneminde 2 de hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler aynı statta 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani Tirane ekibiyle karşı karşıya gelecek.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:54
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