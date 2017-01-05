Fenerbahçe, Antalya'ya gidecek
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir haftalık devre arası tatili bitti.
Teknik direktör Dick Advocaat tarafından 1 hafta izin verilen futbolcular, (yarın) 6 Ocak 2017'de İstanbul'da toplanacak. Devre arası kampı için aynı gün Antalya'ya hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk antrenmanını da akşam saatlerinde burada gerçekleştirecek.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek.
ÖNCE GO AHEAD EAGLES ARDINDAN PARTİZAN TIRAN İLE OYNAYACAKLAR
Sarı-Lacivertli takım 6 günlük kamp döneminde 2 de hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler aynı statta 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani Tirane ekibiyle karşı karşıya gelecek.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:54
- Fener'e koşuyor!
Toplam 19
Yorum
tüfekçi mehmet ts de 4-5 tane iskelet kadroyu oluşturacak futbolcu var.ekicide onlardan biri.ekiciyi satmaktan yana değilim.neden iskeleti bozmadan direk oynayacak oyuncu alamıyoruz.
- Fener'e koşuyor!
Toplam 19
Yorum
mahir mehmet ekici iki sezondur trabzona hiç bir şey vermedi. iyiki gitti. kaçak oynuyordu sürekli. oyunu hep risksiz bölgelerde oynuyordu. topla çok oynamayı takıma faydalı oluyor olarak yorumlayanların şaşarım aklına. iyiki gitti. genç yusuflar, abdülkadirler gelsin alttan. onlar oynasın.
- Aslan’ın kampı eksik başladı
Toplam 2
Yorum
bjkli brumada giderse saka bi yana takim dagiliyor gibi, gs adina iyi haber degil yerlerine hemen iyi transferler yapilmali, ligin icinde rakibiz ama gs gibi takim avrupada olmali en az 3 4 takim artik ambargo koymaliyiz avrupa kupalarina
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