 Fener pazara abone – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Fener pazara abone

    Fener pazara abone
    TFF, Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta müsabaka programını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, 2. yarının ilk 5 haftasının 4'ünde maçlarını pazar günü oynayacak. İşte sarı-lacivertlilerin maç günleri:

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:08
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