 Arfa kararını verdi: Kalıyorum – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Arfa kararını verdi: Kalıyorum

    Arfa kararını verdi: Kalıyorum
    F.Bahçe ile adı anılan , transfer söylentilerine noktayı koydu. PSG'de zorluklar yaşadığını ama bunun üstesinden geleceğini belirten ofansif orta saha, "Kendime güveniyorum. Sıkıntılara meydan okuyarak, kalıp savaşmaya devam edeceğim" dedi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:07
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