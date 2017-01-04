 ''Zico ile bir başkaydık'' – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    '' ile bir başkaydık''

    ''Zico ile bir başkaydık''
    Kanarya'nın efsanesi , 'nin kariyerinde oynadığı en iyi takımlardan biri olduğunu söyledi. Vatandaşı dönemini öven sambacı, "O dönem mükemmel bir takım vardı. 1999'daki Palmeiras ve 2003 yılındaki Cruzeiro dönemleri de iyiydi" dedi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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