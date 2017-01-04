''Zico ile bir başkaydık''
Kanarya'nın efsanesi Alex De Souza, Fenerbahçe'nin kariyerinde oynadığı en iyi takımlardan biri olduğunu söyledi. Vatandaşı Zico dönemini öven sambacı, "O dönem mükemmel bir takım vardı. 1999'daki Palmeiras ve 2003 yılındaki Cruzeiro dönemleri de iyiydi" dedi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
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dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
''Zico ile bir başkaydık'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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