Sow daha ‘fırsatçı’
Fenerbahçe'nin forvetlerinden Van Persie ligde ilk yarıda 6, Sow 7, Fernandao 2 kez fileleri sarstı. RvP maç başına 0.50, Sow 0.58, Fernandao ise 0.40 gol attı. Van Persie'nin pozisyonu gole çevirme oranı yüzde 46.15, Sow'un 58.33, Fernandao'nun ise yüzde 33.33.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:20
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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