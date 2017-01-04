 Sow daha ‘fırsatçı’ – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Sow daha ‘fırsatçı’

    Sow daha ‘fırsatçı’
    Fenerbahçe'nin forvetlerinden Van Persie ligde ilk yarıda 6, Sow 7, Fernandao 2 kez fileleri sarstı. RvP maç başına 0.50, Sow 0.58, Fernandao ise 0.40 gol attı. Van Persie'nin pozisyonu gole çevirme oranı yüzde 46.15, Sow'un 58.33, Fernandao'nun ise yüzde 33.33.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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