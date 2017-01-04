Şener tek tabanca

Van der Wiel'in kadro dışı bırakılmasıyla alternatifsiz kalan Şener, sarı-lacivertli ekipte ilk yarıda en çok yükün bindiği isimlerden. 26 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon oynadığı 11 maçın 10'unda, Avrupa'da görev aldığı 5 maçın tamamında, kupada ise forma giydiği 1 maçta 90 dakika saha kaldı. Kendisine yerli bir yedek aranan Şener, "Allah sakatlık vermezse tüm maçlarda oynamak istiyorum" dedi.