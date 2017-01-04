 Şener tek tabanca – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Şener tek tabanca

    Şener tek tabanca
    Van der Wiel'in kadro dışı bırakılmasıyla alternatifsiz kalan Şener, sarı-lacivertli ekipte ilk yarıda en çok yükün bindiği isimlerden. 26 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon oynadığı 11 maçın 10'unda, Avrupa'da görev aldığı 5 maçın tamamında, kupada ise forma giydiği 1 maçta 90 dakika saha kaldı. Kendisine yerli bir yedek aranan Şener, "Allah sakatlık vermezse tüm maçlarda oynamak istiyorum" dedi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:21
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