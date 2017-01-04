Şampiyonluk 77’de!
Advocaat’ın ‘mutlu son’ için ikinci yarıdaki hedefi 46 puan toplayabilmek.
Tatilini Hollanda'da geçiren ve yönetimi neredeyse her gün arayarak transferler hakkında bilgi alan teknik direktör Advocaat'ın Amsterdam'a gitmeden önce başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Devreyi 31 puanla bitiren sarı-lacivertlilerin şampiyonluk için alması gereken puan baremini başkan ile paylaşan Hollandalı çalıştırıcının, "İkinci yarıda 44 ile 46 arasında puan toplayabilirsek şampiyon oluruz" dediği bildirildi. Bunun başarılması için yönetimin kendisine tam destek vermesi gerektiğinin altını çizen Advocaat, özellikle Başakşehir, Bursa ve Karabük maçlarının çok kritik olduğunu aktarırken, başkanın da ellerinden gelen desteği sağlayacakları sözü verdiği kaydedildi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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